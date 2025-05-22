Obezite ile amansız mücadele

Sağlık Bakanlığı toplumda giderek artan obezite sorununa önlem almak amacıyla sokaklarda vücut kitle endeksi ölçmeye başlamıştı. İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasının ilk haftasına dair veriler belli oldu. Buna göre 10-16 Mayıs arasında, ücretsiz olarak 551 bin 980 kişinin boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

ÜCRETSİZ HİZMET SUNULUYOR

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayan kişilerin yönlendirildikleri merkezlerde, yine ücretsiz bir şekilde gerekli danışmanlık ile sağlık hizmetlerini almaları, kişiye özel hazırlanan beslenme programı ve belirli periyotlarla gerçekleştirilecek kontrollerle sürecin kişinin ihtiyacı kalmayıncaya kadar devam etmesi hedefleniyor.