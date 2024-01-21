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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Obezite merkezi 5 yılda 580 kişiyi 1.5 ton zayıflattı

Türkiye’deki devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet veren obezite merkezleri büyük ilgi görüyor. Diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların hazırladığı programla fazla kilolar verdiriliyor. Ankara 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ndeki merkez 5 yılda önemli başarı elde etti

Obezite merkezi 5 yılda 580 kişiyi 1.5 ton zayıflattı
Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet sunan Obezite Merkezleri, ciddi kilo problemi yaşayan kişilerin fazla ağırlıklarından sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını kazanarak kurtulmalarını sağlıyor. Bu merkezlerden biri de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde 5 yıldır hizmet veriyor. Hastane bünyesindeki merkez, kurulduğu 2019'dan bugüne 580 kişiyi dengeli beslenme, egzersiz ve eğitimlerle 1.5 tonun üzerinde zayıflattı. Sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistin görev aldığı merkeze başvuranlar, kendilerine özel hazırlanan beslenme, egzersiz programı ve eğitimlerle zayıflamanın, yaşam boyu uygulayacakları doğru beslenmenin inceliklerini öğreniyor. Merkezde çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Alkan Tekeş, "Merkeze başvuranlar öncelikle sağlık taramasına alınıyor.



Bu sonuçlara göre bir tedavi ve beslenme planı oluşturuluyor. Bu planlar diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hazırlanıyor. Toplantılar ve eğitimlerle hastalarla bir araya geliniyor. Obezite Merkezi Koordinatörü Zeynep Şen ise "Merkezde kişiye özel programlar oluşturuluyor. Birebir görüşmeler, haftalık takipler yapılıyor. İhtiyaç duyulduğunda bireysel terapiler veriliyor. Kişiler sağlık kontrollerinin ardından 2 haftalık "bilinç değişimi" eğitimlerine alınıyor. Ardından da 4 haftalık beslenme programlarının uygulanıyor. Kilo kaybını takiben egzersiz programlarının da başlatılıyor. Çok güzel sonuçlar da aldık, bugüne kadar en fazla kilo veren hastamız tam 71 kilo kaybetti" dedi. AA




BEYİN AMELİYATI PES ETTİRMEDİ
OBEZİTE Merkezi sayesinde sağlıksız kilolarına "elveda" diyen 63 yaşındaki Günay Elalmış: Merkez açıldığından beri buraya geliyorum. Başladığımda 100 kilonun üzerindeydim, 26 kilo verdim. Beyin ameliyatı oldum, felç geçirdim ama merkezi bırakmadım, pes etmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum, buraya gelmek beni çok mutlu ediyor. Hastalığımı unuttum, yaşama dört elle sarıldım.

OĞLU İÇİN GELDİ 15 KİLO VERDİ
OĞLUNU zayıflatma düşüncesiyle Obezite Merkezine başlayan ama sonrasında kendi için buraya devam etmeye karar veren 64 yaşındaki Senem Öztaş: Oğlum için bilgi almaya gelmiştim ama 1.5 yıldır kızımla devam ediyorum. Ben 15, kızım 10 kilo verdi. Evimizde yaşam düzenimiz değişti. Artık evdeki herkes sağlıklı yaşamı benimsedi. Yemek yapma tarzım, uyku düzenimiz tamamen değişti. Sağlığım elverdikçe buraya devam edeceğim.

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Obezite merkezi 5 yılda 580 kişiyi 1.5 ton zayıflattı
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