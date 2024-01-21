Obezite merkezi 5 yılda 580 kişiyi 1.5 ton zayıflattı

Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet sunan Obezite Merkezleri, ciddi kilo problemi yaşayan kişilerin fazla ağırlıklarından sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını kazanarak kurtulmalarını sağlıyor. Bu merkezlerden biri de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde 5 yıldır hizmet veriyor. Hastane bünyesindeki merkez, kurulduğu 2019'dan bugüne 580 kişiyi dengeli beslenme, egzersiz ve eğitimlerle 1.5 tonun üzerinde zayıflattı. Sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistin görev aldığı merkeze başvuranlar, kendilerine özel hazırlanan beslenme, egzersiz programı ve eğitimlerle zayıflamanın, yaşam boyu uygulayacakları doğru beslenmenin inceliklerini öğreniyor. Merkezde çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Alkan Tekeş, "Merkeze başvuranlar öncelikle sağlık taramasına alınıyor.Bu sonuçlara göre bir tedavi ve beslenme planı oluşturuluyor. Bu planlar diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hazırlanıyor. Toplantılar ve eğitimlerle hastalarla bir araya geliniyor. Obezite Merkezi Koordinatörü Zeynep Şen ise "Merkezde kişiye özel programlar oluşturuluyor. Birebir görüşmeler, haftalık takipler yapılıyor. İhtiyaç duyulduğunda bireysel terapiler veriliyor. Kişiler sağlık kontrollerinin ardından 2 haftalık "bilinç değişimi" eğitimlerine alınıyor. Ardından da 4 haftalık beslenme programlarının uygulanıyor. Kilo kaybını takiben egzersiz programlarının da başlatılıyor. Çok güzel sonuçlar da aldık, bugüne kadar en fazla kilo veren hastamız tam 71 kilo kaybetti" dedi. AAMerkez açıldığındanberi buraya geliyorum.Başladığımda 100 kilonunüzerindeydim, 26 kiloverdim. Beyin ameliyatı oldum, felç geçirdimama merkezi bırakmadım, pes etmedim.Kendimi çok iyi hissediyorum, burayagelmek beni çok mutlu ediyor. Hastalığımıunuttum, yaşama dört elle sarıldım.Oğlum içinbilgi almaya gelmiştim ama 1.5 yıldırkızımla devam ediyorum. Ben 15, kızım10 kilo verdi. Evimizde yaşam düzenimizdeğişti. Artık evdeki herkes sağlıklıyaşamı benimsedi. Yemek yapmatarzım, uyku düzenimiz tamamendeğişti. Sağlığım elverdikçe burayadevam edeceğim.