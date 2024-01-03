Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! "Artık sağlığım yerinde..." Görenler tanıyamıyor...





"REJİM VE DİYET YAPMAMA RAĞMEN ZAYIFLAYAMADIM"

Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 220 kilo olan Arsal için "Sleeve Gastrektomi" (Tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki Ersan Arsal, "Yaklaşık 30-35 yıldır kiloluyum. Çok rejim ve diyet yapmama rağmen zayıflayamadım. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Emin hoca ile tanıştık, ameliyatımı oldum. Şuan sağlığım yerinde 15 günde 15 kilo verdim. Rabbime şükürler olsun" dedi.