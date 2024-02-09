Obezlerde yalnızlık ölüm riskini artırıyor

Yenibir çalışma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun, obez hastalarının ciddi sağlık sorunları yaşama riskini artırdığını ortaya koydu. Şarku'l Avsat'ta yer alan habere göre çalışmada, İngiltere'deki BioBank'a kayıtlı yaklaşık 400 bin kişiden elde edilen verilere bakıldı. Katılımcılarda, veriler toplanmaya başlandığında kalp-damar hastalığı yoktu. Araştırmaya dâhil edilenlerin sağlık durumları Mart 2006 ile Kasım 2021 arasında gözden geçirildi. Veriler, bu süre zarfında obez olarak sınıflandırılan kişilerin tüm ölüm nedenlerinin, kendini yalnız ve sosyal olarak izole hissetmeyen kişilerde yüzde 36 daha düşük olduğunu gösterdi.