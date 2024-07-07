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Giriş Tarihi: 7.7.2024 17:05 Son Güncelleme: 7.7.2024 17:07

Obruğa düşen köpek için müthiş operasyon

Konya’nın Karapınar ilçesinde 20 metre derinliğindeki obruğa düşen köpek itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Obruğa düşen köpek için müthiş operasyon

Küçük Bece mevkisinde yıllar önce oluştuğu öğrenilen 20 metre derinliğindeki obruğa köpeğin düştüğü gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köpeği kurtarabilmek için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Bir itfaiye eri halata bağlanarak obruğa indirildi. Köpek saatler süren operasyonla düştüğü obruktan kurtarıldı.

Herhangi ciddi bir yaralanması olmayan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köpeğin sahibi Emre Aksöz, köpeğinin uçan kuşları kovalamak isterken oluşan obruğu fark etmeyip, içine düştüğünü, kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Obruğa düşen köpek için müthiş operasyon
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