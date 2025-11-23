OCAK 2026 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağ-Kur en düşük maaş ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

Emekliler 2026 Ocak zammını merakla bekliyor. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verileri açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk dört ayı için geçerli olacak zam oranı yüzde 10,25 olarak netleşti. Kalan iki aylık enflasyon ise nihai maaş artışını belirleyecek. Peki, Ocak 2026 zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak, en düşük aylık hangi seviyeye çıkacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu ve detaylar...