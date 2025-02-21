Ocak ayı turizm rekoruyla geldi

Türkiye, turizmde 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, 2024 yılının ocak ayına kıyasla yüzde 6.06 artarak 2.1 milyonu aştı. Ocak ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında ise İran geldi. Geçen ay İran'dan Türkiye'yi gelen ziyaretçi sayısı 240 bin 643 olarak kayıtlara geçti. Listenin ikinci sırasında, 203 bin 733 turistle Rusya yer aldı. Bulgaristan ise 165 bin 792 ziyaretçi ile bu kategoride üçüncü oldu. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti. ANKARA