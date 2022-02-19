Ocak’ta 57 sağlıkçı şiddet mağduru oldu

Sağlıkta Şiddet Raporu’ndaki veriler dehşete düşüren cinsten. Sektör çalışanları: Sağlık kuruluşlarında güvenlik artırılmalı. Cezai müeyyideler daha caydırıcı olmalı
Sağlık-Sen Ocak ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'nu yayımladı. Ocak ayında yaşanan 30 şiddet olayında 57 sağlık emekçisi mağdur oldu. 30 şiddet olayının 24'üne hasta ve hasta yakınları sebebiyet verdi. 68 saldırgandan 17'si tutuklandı. Şiddet olaylarının 20'si hastanelerde, 5'i aile sağlığı merkezlerinde, 5'i ise saha çalışmaları esnasında oldu. Ay boyunca 17 hemşire, 16 doktor, 12 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 2 güvenlik ve 10 da diğer sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Bu vakaların 25'i hem fiili hem sözlü, 5'i ise sözlü gerçekleşti.
CAYDIRICI UYGULAMALAR YOK
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmeli. Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması', 'iyi hal indirimi' gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi. Caydırıcılığı olmayan cezalarla birlikte her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddetin, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptığının vurgulandığı raporda, "Koronavirüsün bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron ile birlikte vaka sayısının rekorlar kırdığı, uzun PCR kuyruklarının oluştuğu, yoğun bakım doluluk oranlarının artmaya başladığı Ocak ayında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dur durak bilmeden devam etti. Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklüyor. Bunu, her ay rakamlar net şekilde ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.