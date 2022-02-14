Ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde alevlerin arasında kalması sonucu vücudunda kısmi yanıklar oluşan Hayrullah Muslu ile eşi Esma Muslu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.