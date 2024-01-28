Haberler Yaşam Haberleri ‘Ödeme yapmazsan icra başlatırız’
Giriş Tarihi: 28.1.2024

‘Ödeme yapmazsan icra başlatırız’

ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Ödeme yapmazsan icra başlatırız’
İzmir'de tezgâhtarlık yapan 26 yaşındaki Ebru Ü.'nün modellik hayali savcılığa uzandı. Hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz eylül ayında internette bir medya yapım şirketinin sitesine girdi. Genç kadın, siteden aldığı numara üzerinden şirketle iletişime geçti. Manken olması için, ilk olarak verdikleri banka hesabına 500 lira göndermesi gerektiği söylenen genç kadına aynı gün 5 bin 900 lira daha yatırması gerektiği bildirildi. Yatırmadığı takdirde hakkında icra takibi başlatılacağı ve o zaman da 52 bin lira ödemesi gerekeceği söylendi. Dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Ebru Ü. savcılığa başvurdu. Savcılık soruşturmasında dikkat çeken bir karar verdi. Dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydeden savcılık takipsizlik kararı verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
İsrail’in zevali
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ödeme yapmazsan icra başlatırız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA