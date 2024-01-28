‘Ödeme yapmazsan icra başlatırız’

İzmir'de tezgâhtarlık yapan 26 yaşındaki Ebru Ü.'nün modellik hayali savcılığa uzandı. Hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz eylül ayında internette bir medya yapım şirketinin sitesine girdi. Genç kadın, siteden aldığı numara üzerinden şirketle iletişime geçti. Manken olması için, ilk olarak verdikleri banka hesabına 500 lira göndermesi gerektiği söylenen genç kadına aynı gün 5 bin 900 lira daha yatırması gerektiği bildirildi. Yatırmadığı takdirde hakkında icra takibi başlatılacağı ve o zaman da 52 bin lira ödemesi gerekeceği söylendi. Dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Ebru Ü. savcılığa başvurdu. Savcılık soruşturmasında dikkat çeken bir karar verdi. Dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydeden savcılık takipsizlik kararı verdi.