Ödenmeyen 13 milyon borç nedeniyle trafoları teslim almaya giden ekiplere saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi. Dicle Elektrik'in saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti. Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu. Yaşananlar bölgede kontrol amaçlı tarama yapan drone kamerasına da yansıdı.

7 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Jandarmaya aldırış etmeden yapılan saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7'si gözaltına alındı. Gerilim devam ederken bir kişinin kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü. Mısır tarlasına gizlenen trafo, Dicle Elektrik'e ait insansız hava aracı kamerasına takıldı. El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu saptandı. Bu güç ile yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatmak mümkün.

13 KAÇAK TRAFO DAHA TESPİT EDİLDİ

Bölgede drone ile başka kaçak trafo olup olmadığı da araştırıldı. Havadan yapılan gözlem sonucunda aynı bölgede toplam gücü 1990 kVA gücünde 13 adet kayıt dışı trafo daha tespit edildi. Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları savcılığa suç duyurusunda bulundu.



KAÇAK TÜKETİME İZİN VERİLMEYECEK

Yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde, diğer abonelerin hakkını ihlal ederek kaçak elektrik tüketilmesine asla isin vermeyeceklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak yolla yapılan aşırı tüketimin şebekelerde ağır tahribata yol açtığı hatırlatıldı. Kaçak kullanımı önlemek için saha ekipleriyle olduğu gibi dronla denetimlerin süreceğinin belirtildiği açıklamada, kayıt dışı elektrik kullananlara vazgeçmeleri çağrısı da yinelendi.