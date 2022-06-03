Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

2020 ABD yapımı devam filmi aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Ödeşme Zamanı 2 konusu ve oyuncu kadrosu ile tam not alıyor. Seyircilerin aklında "Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, ne zaman çıktı?" gibi sorular var. Eğlenceli ve aksiyon dolu yapımı izlemek isteyenler bu gece saat 00.15'te Show TV ekranları başında olacak. Peki, Ödeşme Zamanı 2 nerede çekildi? İşte detaylar…
ÖDEŞME ZAMANI 2 KONUSU
French ve Sue, borç tahsildarlarıdır. Patronları Tommy'ye borçlu olan insanlara karşı en iyi bildikleri işi yaparlar; kafatası çatlatmak, kemik kırmak. İkili, Sue'nun ahlaksız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden parayı almak için Las Vegas'a çağırılır. Onlar kumarhane sahibi ile uğraşırken, bir uyuşturucu baronu, ölen kardeşinin intikamını almak için French ve Sue'nun peşine düşer.