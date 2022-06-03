Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

ÖDEŞME ZAMANI 2 KONUSU

French ve Sue, borç tahsildarlarıdır. Patronları Tommy'ye borçlu olan insanlara karşı en iyi bildikleri işi yaparlar; kafatası çatlatmak, kemik kırmak. İkili, Sue'nun ahlaksız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden parayı almak için Las Vegas'a çağırılır. Onlar kumarhane sahibi ile uğraşırken, bir uyuşturucu baronu, ölen kardeşinin intikamını almak için French ve Sue'nun peşine düşer.