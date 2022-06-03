Haberler Yaşam Haberleri Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 15:13

Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?

Ödeşme Zamanı 2 konusu ile serinin devamında heyecanı doruğa taşıyor. French ve Sue devam filminde maceralarına devam ediyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayında olacak yapım Jesse V. Johnson imzalı. Orijinal adıyla The Debt Collector 2 aksiyon severlerden tam not alıyor. Bu noktada “Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, ne zaman çıktı?” gibi sorular yanıt arıyor. Peki, Ödeşme Zamanı 2 nerede çekildi? İşte yabancı yapım hakkında merak edilenler…

2020 ABD yapımı devam filmi aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor. Ödeşme Zamanı 2 konusu ve oyuncu kadrosu ile tam not alıyor. Seyircilerin aklında "Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, ne zaman çıktı?" gibi sorular var. Eğlenceli ve aksiyon dolu yapımı izlemek isteyenler bu gece saat 00.15'te Show TV ekranları başında olacak. Peki, Ödeşme Zamanı 2 nerede çekildi? İşte detaylar…

ÖDEŞME ZAMANI 2 KONUSU

French ve Sue, borç tahsildarlarıdır. Patronları Tommy'ye borçlu olan insanlara karşı en iyi bildikleri işi yaparlar; kafatası çatlatmak, kemik kırmak. İkili, Sue'nun ahlaksız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden parayı almak için Las Vegas'a çağırılır. Onlar kumarhane sahibi ile uğraşırken, bir uyuşturucu baronu, ölen kardeşinin intikamını almak için French ve Sue'nun peşine düşer.

ÖDEŞME ZAMANI 2 OYUNCULARI

Scott Adkins

Louis Mandylor

Vladimir Kulich

Marina Sirtis

Ski Carr

Mayling Ng

Josef Cannon

Jermaine Jacox

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Ödeşme Zamanı 2 konusu nedir? Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne zaman çıktı?
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