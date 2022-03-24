Odessa’da Türk gemisini yağmalamaya çalıştılar: 11 kişilik mürettebat yardım bekliyor

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Chornomorsk limanından 22 Şubat günü 5 bin 900 ton çelik imalatında kullanılan bir maden yükleyen Türk gemisi Ukrayna'da savaş başlayınca limanlar kapatıldı ve orada kaldı.

Yağcı Denizcilik firmasına ait Rahmi Yağcı gemisi yaklaşık 1 aydır limanda yüklü vaziyette Hollanda'nın Rotterdam limanına gitmeyi bekliyor. 11 kişilik Türk mürettebatı ile beklemeyi sürdüren gemi iddiaya göre önceki gün malı satan fabrika görevlileri ve liman işletmecilerinin de aralarında bulunduğu asker kıyafetli 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi.

Savaş ortamını bahane edip binlerce ton madeni sattıktan sonra geri almak isteyen kişiler silah zoruyla personeli etkisiz hale getirip vinçlerle madeni çalmaya çalıştı.

SAVAŞ BAHANESİLE YAĞMALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu sırada Denizcilik firmasının Türkiye yetkilileri ile irtibat kuruldu. Türk Konsolosluğu aracılığıyla yağmalama durduruldu. Yağcı Denizcilik ortaklarından Mustafa Yağcı SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu malı biz aldık artık mal teslim edilecek yere gidene kadar bizim zimmetimizdedir. Onu bizden geri almaları için yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Bunu yapacaklarını söylediler hatta bir anlaşma dahi sağladık ancak dün hiçbir şey olmamış gibi gemimize saldırdılar. Savaş şartlarını öne sürüp bizim gemimizi silah zoruyla yağmalamaya çalıştılar. Elçilik ile irtibat kurduk. Oranın valiliği ile konuşup yağmayı şimdilik durdurduk. Bizi 1 aydır orada kalkan gibi bekletiyorlar. Ruslar limana saldırmasın diye biz orada bekliyoruz. Onlarda malı alıp daha yüksek fiyata satma derdindeler. Bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz."

AMBAR KAPAKLARINI ZORLA AÇTILAR

SABAH Gazetesinin ulaştığı gemi kaptanı Hakan Cal; "Dün öğlen saatlerinde bir anda gemiye geldiler. Ambar kapaklarının açılmasını istediler. İzin vermeyince personele ve bana silah çekip zorla kapakları açtılar. Kendi vinçleri ile malı almaya çalıştılar. 15 kişi asker kıyafeti giyip silahlanmışlar. Yağmalamaya çalıştılar. Biz buradaki valilik ile irtibata geçince tekrar gittiler. Ancak artık burada tehlike altındayız. Bize yardım edilmesini istiyoruz " ifadelerini kullandı.