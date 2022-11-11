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Giriş Tarihi: 11.11.2022 13:26

ODTÜ'de kimyasal silah provokasyonu

Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yeni bir skandala imza atıldı. PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya kimyasal silah iftirasın destek vererek 'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek’ pankartı üniversitenin duvarına astı. Paçavra, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
ODTÜ’de kimyasal silah provokasyonu

PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunmasıyla ve HDP'nin desteklemesiyle başlayan propaganda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ'de) devam etti. ODTÜ Forum isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.

PAÇAVRA HEMEN İNDİRLDİ
PKK sempatizanlarından 'kimyasal silah' provokasyonu
'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankart, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.

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ODTÜ'de kimyasal silah provokasyonu
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