ODTÜ’de kimyasal silah provokasyonu

PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunmasıyla ve HDP'nin desteklemesiyle başlayan propaganda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ'de) devam etti. ODTÜ Forum isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.