ODTÜ’deki skandal karara soruşturma

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçilen öğrenim sürecinde, sınavların online yapılaması nedeniyle Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş öğrencilere gönderdiği yönergede "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulundu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal karara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz" kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu uyarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı.