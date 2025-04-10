Ödül gibi tahliyeye itiraz

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 11 Ekim 2024'te meydana gelen kazada kadın sürücü Ege Karaaslan kırmızı ışıkta geçerek, motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden oldu. MOBESE kameralarına yansıyan kaza sonrası Ege Karaaslan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege Karaaslan hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, Ege Karaaslan'ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. Emre'nin ailesi, karara itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Acılı aile, sürücünün 5 ay gibi kısa bir sürede tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldı.

Ailenin avukatının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne yaptığı itirazda, "Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre çok azdır. En azından karar kesinleşinceye kadar tutuklu kalması gerekirdi. Toplumda cezasızlık algısı var. '3-5 ay yatar çıkarım' diye düşünülüyor. Bu karar halk arasındaki cezasızlık algısını güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır" denildi.