Ödüllü flüt sanatçısından muhteşem konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının ödüllü flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, davetli olarak gittiği Taşkent'te, Özbekistan'da yılın en iyi bestecisi seçilen Devlet Sanatçısı Mustafo Bafoev' in kendisine ithafen yazdığı Flüt Konçertosunu, Taşkent Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. 11 gün kaldığı Özbekistan'da, 3 farklı şehirde 1'inci solist olarak konser, 3 masterclass, bir eğitim konseri, 2 de resital veren Bayramoğulları, böyle bir etkinlikten dolayı heyecanlı ve çok mutlu olduğunu söyledi.