SON DAKİKA ÖDÜLLÜ POLİS OLDUĞU ANLAŞILDI!

Ekipler araçta yaptıkları aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Cumhur Acarca ve eşi N.A. bunun üzerine emniyete götürüldü. Şuan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen polis memurunun 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi aldığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cumhur A., 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bir otomobili takibe aldı. Cumhur A. ile ekip arkadaşı polis memuru İ.Y., aracın önünü kavşakta kesti. 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri manevra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden İ.Y. aracın üzerine atlayıp, sunrooftan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis Cumhur A. ise otomobilin arkasından ateş açarak, lastikleri patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç ise sürücüsüz olarak harekete devam etti.