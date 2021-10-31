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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı
UYUŞTURUCU ile mücadelede başarı belgesi ile ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca, Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalandı. Acarca'nın önceki gece kent girişinde şüphe üzerine durdurulan 07 MSP 74 plakalı otomobilde yakalandığı, "dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarparak kaçtığı öğrenildi. 60 kilometre sonra kaza yaptıktan sonra yakalanan Acarca tutuklanarak cezaevine Gönderildi. Acarca'nın Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve 2019'daki bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi aldığı ortaya çıktı.
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Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı
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