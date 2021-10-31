Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı

UYUŞTURUCU ile mücadelede başarı belgesi ile ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca, Konya
'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalandı. Acarca'nın önceki gece kent girişinde şüphe üzerine durdurulan 07 MSP 74 plakalı otomobilde yakalandığı, "dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarparak kaçtığı öğrenildi. 60 kilometre sonra kaza yaptıktan sonra yakalanan Acarca tutuklanarak cezaevine Gönderildi. Acarca'nın Adana
'nın Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve 2019
'daki bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi aldığı ortaya çıktı.