Ödünç motosikleti ölüme sürdü

İstanbul’da kontrolünü yitirdiği motosikletle kayalıklara uçan 18 yaşındaki Berkay Metlek hayatını kaybetti. Metlek’i ölüme götüren motoru arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıktı
İstanbulFatih'te önceki gece oto tamircisi babanın 18 yaşındaki oğlu lise öğrencisi Haydar Berkay Metlek, motosikletle Kumkapı Sahili'nde gezintiye çıktı. Deniz kıyısında motosikletle gezen Metlek, bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletiyle birlikte 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine uçtu. Başını kayalıklara vuran Metlek, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahanin ardından Metlek'i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Metlek, dün yoğun bakımda son nefesini verdi. BulutYAMANDAĞ - Çağrı OĞUZ / SABAH
'BİR TUR ATAYIM' DİYEREK ALMIŞ
ÜNIVERSITE hayaliyle iki hafta sonra karne almaya hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Berkay Metlek'i ölüme götüren motoru, birkaç tur atmak için kısa süreliğine arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıktı