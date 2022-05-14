Odunlukta 10 tane kalaşnikof bulundu

2 EV 1 TARLAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlik evinde çok sayıda Kalaşlikof marka uzun namlulu silah ve bir tarlada ekilini uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. KOM ekipleri söz konusu çiftlik evinin sahibi M.A.B.'yi takip etmeye başladı. 'Uyuşturucu', 'ruhsatsız silah', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' gibi bir çok suçtan kaydı bulunan M.A.B.'nin Seyhan ilçesinde bulunan Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.