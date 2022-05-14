Odunlukta 10 tane kalaşnikof bulundu

Adana'da polis 2 eve ve bir tarlaya eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 42 yaşındaki M.A.B.'nin çiftlik evindeki odunlukta bulunan sandıktan Ladin cinsi 10 adet Kalaşlikof marka uzun namlulu silah ve 14 mermi ele geçirildi. M.A.B. gözaltına alındığı diğer evde 1 adet tabanca ve 10 kilo 650 gram satışa hazır esrar da ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında bir tarlada ekilmiş halde bulunan 720 kök Hint keneviri tek tek sökülerek imha edildi. Polisten kaçmak isterken balkondan atlayarak ayağını kıran M.A.B., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyet götürüldü.
2 EV 1 TARLAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlik evinde çok sayıda Kalaşlikof marka uzun namlulu silah ve bir tarlada ekilini uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. KOM ekipleri söz konusu çiftlik evinin sahibi M.A.B.'yi takip etmeye başladı. 'Uyuşturucu', 'ruhsatsız silah', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' gibi bir çok suçtan kaydı bulunan M.A.B.'nin Seyhan ilçesinde bulunan Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
KOM ekipleri, tedavisini yaptırdığı M.A.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürürken zanlının Sarımçam ilçesinde bulunan çiftlik evine ve 2 kilometre uzaklıktaki tarlaya da şok baskın düzenledi. Çiftlik evinin odunluk kısmında bulunan sandık içinden 10 adet Kalaşkilof marka uzun namlulu silah ve buna ait 14 adet mermi ele geçirildi. Tarla da ekili olan 720 kök Hint keneviri polis tarafından tek tek sökülerek imha edildi.