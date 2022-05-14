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Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:32 Son Güncelleme: 14.5.2022 14:44

Odunlukta 10 tane kalaşnikof bulundu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Odunlukta 10 tane kalaşnikof bulundu

Adana polisi bir çiftlik evinin odunluk kısmındaki sandık içerisinden Ladin cinsi diye tabir edilen 10 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve ona ait 14 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis 2 eve ve bir tarlaya eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 42 yaşındaki M.A.B.'nin çiftlik evindeki odunlukta bulunan sandıktan Ladin cinsi 10 adet Kalaşlikof marka uzun namlulu silah ve 14 mermi ele geçirildi. M.A.B. gözaltına alındığı diğer evde 1 adet tabanca ve 10 kilo 650 gram satışa hazır esrar da ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında bir tarlada ekilmiş halde bulunan 720 kök Hint keneviri tek tek sökülerek imha edildi. Polisten kaçmak isterken balkondan atlayarak ayağını kıran M.A.B., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyet götürüldü.

2 EV 1 TARLAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlik evinde çok sayıda Kalaşlikof marka uzun namlulu silah ve bir tarlada ekilini uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. KOM ekipleri söz konusu çiftlik evinin sahibi M.A.B.'yi takip etmeye başladı. 'Uyuşturucu', 'ruhsatsız silah', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' gibi bir çok suçtan kaydı bulunan M.A.B.'nin Seyhan ilçesinde bulunan Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI

Zanlı M.A.B. polisin baskın yaptığını fark edince pencerede atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı. Evde yapılan arama da hassas terazi ile 10 kilo 650 gram satışa hazır esrar da ele geçirildi.

KOM ekipleri, tedavisini yaptırdığı M.A.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürürken zanlının Sarımçam ilçesinde bulunan çiftlik evine ve 2 kilometre uzaklıktaki tarlaya da şok baskın düzenledi. Çiftlik evinin odunluk kısmında bulunan sandık içinden 10 adet Kalaşkilof marka uzun namlulu silah ve buna ait 14 adet mermi ele geçirildi. Tarla da ekili olan 720 kök Hint keneviri polis tarafından tek tek sökülerek imha edildi.

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Odunlukta 10 tane kalaşnikof bulundu
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