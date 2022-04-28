‘Odunumu alma’ dedi, öldürüldü

Polisi alarma geçiren olay Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli Ömer Arıcı, daha öncede odunun aldığı iddia ettiği turizmden emekli komşusu Şahismail Seçilir'i uyardı. Buna kızan Şahismail Sseçilir evden aldığı ekmek bıçağı ile arkadan gelerek komşusu Ömer Arıcı'yı sağ koltuk altından bıçakladı. 2 bıçak darbesi alan Arıcı kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Arıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından eve giren Şahismail Seçilir ise polisler tarafından gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ömer Arıcı'nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi Şıhlar Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Ömer Arıcı'nı kardeşi İsmail Arıcı katilin adli dengesini yerinde olduğunu ve cinayeti bilinçli işlediğini belirterek, "Bu kişi turizmden emekli olmuş. Suçtan kurtulamaz. Olayın takipçisiyiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz" diye konuştu.