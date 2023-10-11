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Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:04

Ofiste milyonluk saat vurgunu... İnternetten satışa çıkardığı 1.2 milyonluk saatini dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul Fatih’te iş adamı M.B.(41) internet üzerinden satışa koyduğu 1 milyon 200 bin liralık saatini dolandırıcılara kaptırdı. Satın alma bahanesiyle ofise gelen dolandırıcılar saati alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen milyonluk saat ise sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19 suç kayıtlı Selehattin Z. (47) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ofiste milyonluk saat vurgunu... İnternetten satışa çıkardığı 1.2 milyonluk saatini dolandırıcılara kaptırdı

Fatih'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş adamı M.B. yatırım amacıyla aldığı 40 bin Euro, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki kol saatini internet üzerinden satışa çıkardı.

İş adamını arayan bir kişi saati satın almak istediğini söyleyip M.B.'yi ofisine davet etti. M.B. Saati eline alıp buluşmak üzere ofise gitti. İddiaya göre burada saati incelemek üzerine alıp ofisin arkasına geçen şüpheli bir daha gelmedi. Dolandırıldığını anlayan M.B. hemen polise gidip şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş adamını tuzağa çeken ve saati alan kişinin Selahattin Z. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ise 1 milyon 200 bin lira değerinde M.B.'ye ait saat ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise bu konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, Murat Ç. (25), Gökhan B.(30), Cansu Ş. (26) ve Mirsap B.(30) gözaltına alındı.

MİLYONLUK SAAT SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Selahattin Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık Büro ekiplerinin ele geçirdiği milyonluk saat ise sahibine teslim edildi. M.B. Emniyet ekiplerine teşekkür etti.

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Ofiste milyonluk saat vurgunu... İnternetten satışa çıkardığı 1.2 milyonluk saatini dolandırıcılara kaptırdı
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