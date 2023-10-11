Ofiste milyonluk saat vurgunu... İnternetten satışa çıkardığı 1.2 milyonluk saatini dolandırıcılara kaptırdı

Fatih'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş adamı M.B. yatırım amacıyla aldığı 40 bin Euro, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki kol saatini internet üzerinden satışa çıkardı.
İş adamını arayan bir kişi saati satın almak istediğini söyleyip M.B.'yi ofisine davet etti. M.B. Saati eline alıp buluşmak üzere ofise gitti. İddiaya göre burada saati incelemek üzerine alıp ofisin arkasına geçen şüpheli bir daha gelmedi. Dolandırıldığını anlayan M.B. hemen polise gidip şikayetçi oldu.
Adreste yapılan aramada ise 1 milyon 200 bin lira değerinde M.B.'ye ait saat ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise bu konuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, Murat Ç. (25), Gökhan B.(30), Cansu Ş. (26) ve Mirsap B.(30) gözaltına alındı.
MİLYONLUK SAAT SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Selahattin Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık Büro ekiplerinin ele geçirdiği milyonluk saat ise sahibine teslim edildi. M.B. Emniyet ekiplerine teşekkür etti.