Ofiste milyonluk saat vurgunu... İnternetten satışa çıkardığı 1.2 milyonluk saatini dolandırıcılara kaptırdı

İş adamını arayan bir kişi saati satın almak istediğini söyleyip M.B.'yi ofisine davet etti. M.B. Saati eline alıp buluşmak üzere ofise gitti. İddiaya göre burada saati incelemek üzerine alıp ofisin arkasına geçen şüpheli bir daha gelmedi. Dolandırıldığını anlayan M.B. hemen polise gidip şikayetçi oldu.