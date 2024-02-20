Öfke kalbi hasta ediyor

İngiltere'deyapılan araştırmaya göre, kötü ruh sağlığı, kalbi yaşlandırıyor ve hasta ediyor. Londra Queen Mary Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, 36 bin 309 kişinin kalp taramalarını inceledi. Çalışma, sinirli ve sürekli endişelenen insanların kalp hastalıklarına yatkın olduğunu ortaya koydu. Kardiyovasküler tıp profesörü Steffen Petersen, "Akıl sağlığı ile kardiyovasküler sonuçlar arasında önemli bağlantılar olduğunu biliyoruz. Çalışmamız, nevrotik kişilik özelliklerine sahip kişilerde kalpte anksiyete ve aşırı endişe gibi zararlı değişikliklerin görüldüğünü ortaya çıkardı" dedi. Petersen, "Nevrotik özelliklerin kalp yaşlanmasının belirtileriyle bağlantılı olduğu görülüyor" dedi.