Öfkeli kadın eşini bıçakladı

Adana'da çocuğunu gizlediğini iddia eden anne, şoför kocasını otobüsün koltuğundayken biber gazı sıkıp boynundan bıçakladı. Olay 7 Ocak'ta Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü Mehmet A. (26) ile Sabriye A. (26), aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verip, ayrı yaşamaya başladı. Hafta sonu 2.5 yaşındaki oğlunu yanına alan Mehmet A., iddiaya göre, kardeşinin evine bıraktı. Oğlunun yerini öğrenemeyen Sabriye A. ise öfkelendi. Bunun üzerine Sabriye A. eşinin otobüsünde soluğu aldı. Arka kapıdan otobüse binip sürücü bölümüne yönelen Sabriye A., eşine önce biber gazı sıkıp, saçını çektikten sonra kolunu ısırdı. Müdahale etmek isteyen yolculara da biber gazı sıkan Sabriye A., paltosundan çıkardığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Yaralı Mehmet A. ise yolcuları indirip otobüsle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Sabriye A. ise olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sabriye A.'ya ev hapsi cezası verildi.