Haberler Yaşam Haberleri Öfkeli kiracı evi boşaltırken demirbaşları çaldı! Su sayacının dolap kapağını bile söktü
Giriş Tarihi: 22.1.2023 14:22 Son Güncelleme: 22.1.2023 14:35

Öfkeli kiracı evi boşaltırken demirbaşları çaldı! Su sayacının dolap kapağını bile söktü

Kirasını ödemeyen kiracısına tahliye davası açıp kazanan ev sahibi, kiracısının boşalttığı evi görünce şok oldu. Kiracının evi boşaltırken demirbaşları da yanında götürüp, su sayacının bulunduğu dolabın kapağını bile sökerek eve birçok zarar verdiği ortaya çıktı. Ev sahibi şikayetçi oldu. Savcılık, kiracı için "bilinçli zarar verdi" dedi. Kiracının "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istedi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Öfkeli kiracı evi boşaltırken demirbaşları çaldı! Su sayacının dolap kapağını bile söktü

Kiracı ve ev sahipleri son dönemlerde sık sık karşı karşıya geliyor. O karşılaşmaların birçoğuna adliyeler ev sahipliği yapıyor. O davalardan birisi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti. Murat Ç., İstanbul Pendik'te lüks bir sitede bulunan dubleks evini 2020 yılında 2 bin 200 liraya Cihan B. ve Mehmet İ. 'ye kiraya verdi. Cihan B. bir süre sonra evden ayrılsa da Mehmet İ. oturmaya devam etti. Yaklaşık bir yıl sonra ev sahibi, kirayı ödemeyen kiracısına hem icra, hem tahliye davası açtı. Kiracı, pandemi nedeniyle ödemeyi aksattığını ve işleri düzelince kirasını ödeyeceğini söylese de mahkeme evin tahliye edilmesine karar verdi.

DEMİRBAŞLARI ÇALDI, SU SAYACI DOLAP KAPAĞINI BİLE SÖKTÜ

Mehmet İ. iddiaya göre evi tahliye etti ancak kira sözleşmesinde de yer alan evin demirbaşlarını yanında götürdü. Bunun üzerine ev sahibi "Demirbaşlarım çalındı, evdeki zararım büyük, evimi yeniden kiraya veremiyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu. Dosyaya atanan bilirkişi, evdeki 2 ayna, set üstü ocak, fırın ve davlumbazın sökerek götürüldüğünü ve duvar ile tavan boyalarına hasar verildiğini tespit etti. Dahası kiracının dubleks dairenin üst katında bulunan su sayacı dolap kapağını söktüğü, bu nedenle dolap kenarlarının da hasar aldığı belirlendi. Zarar gören yerlerin düzeltilmesi, eksik olan demirbaşların yerine konması ve evin kiralanamamasından kaynaklanan zararın toplam 6 bin 980 lira olduğu kaydedildi.

"ANAHTARI GÜVENLİĞE BIRAKTIM"

İnşaat mühendisi bilirkişi tarafından yapılan tespitlerin ardından kiracı Mehmet İ.'nin de ifadesi alındı. Arkadaşıyla birlikte ev kiraladığını ancak kendisinin evde kaldığını belirten Mehmet İ., tahliye davasıyla evi boşalttığını, ev sahibinin isteği üzerine anahtarı güvenliğe bıraktığını söyledi. İddiaları kabul etmedi. Ev sahibinin dairedeki boyanın bozulmasını bahane ederek depozitoyu kendisine vermediğini de ekledi.

"BİLİNÇLİ ZARAR VERDİ"

Savcılık, kiracı Mehmet İ.'nin evin demirbaşlarını sökerek götürdüğünü ve eve bilinçli zarar verdiğini belirterek "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Öfkeli kiracı evi boşaltırken demirbaşları çaldı! Su sayacının dolap kapağını bile söktü
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