Öfkeli koca, avukat çifte kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tapu Müdürlüğü binasında boşanma aşamasındaki bir şahıs, mallara tedbir işlemi sırasında öfkelenince, eşinin avukatı olan karı kocayı silahla vurarak yaraladı.Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. Yanında çalıştırdıkları Özlem A.'nın (40) boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan (29) ve avukat eşi İrem Soydan (29), mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğüne gitti. Kuruma Özlem A.'nın eşi Ekrem A. (45) da geldi. Tapuda davacıların üzerine olan mallara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ekrem A. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi.