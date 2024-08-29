Haberler Yaşam Haberleri Öfkeli koca güzellik merkezi önünde dehşet saçtı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 29.8.2024 20:37 Son Güncelleme: 29.8.2024 21:08

Öfkeli koca güzellik merkezi önünde dehşet saçtı: 2 ölü

İzmir’de Özkan Karabıyık, bir süredir ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar’ı bir güzellik merkezi önünde bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi. 2 kadın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öfkeli koca güzellik merkezi önünde dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda bir güzellik merkezi önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Özkan Karabıyık, bir süredir ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar'ı güzellik merkezinin önünde beklemeye başladı. Merkezden çıkan kadınlar ile Özkan Karabıyık arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Özkan Karabıyık, yanında getirdiği bıçakla önce karısını ve arkadaşını defalarca bıçakladı. Ardından, aynı bıçakla kendisine de zarar verdi.

2 KADIN DA HASTANEDE ÖLDÜ

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Ebru Duvar ve saldırgan Özkan Karabıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öfkeli koca güzellik merkezi önünde dehşet saçtı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA