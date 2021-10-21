Öfkeli koca terör estidi

SARIYER
'DE kıskançlık krizine giren Erhan G
. (36), akla hayale gelmeyecek yöntemle korku dolu anlar yaşattı. İstinye
'deki bir hastanede sekreter olan eşi Nazan G.'ye (35) iş arkadaşı Murat D
.'den gelen mesaja öfkelenen Erhan G., minibüsüyle hastaneye gitti. Bilgi işlem görevlisi Murat D.'nin yanına çıkan Erhan G.'nin, "Cinayet büroda görevliyim. Nazan evinde ölü bulundu. İfadenizi alacağım" dediği öne sürüldü. Murat D.'yi aracına bindiren ve video çekmeye başlayan Erhan G. "İfadeni alacağım. Mahkemede delil olacak. Nazan'la ilişkin varmış, anlat" dedi. Korkuyla bir şeyler anlatan Murat D.'nin sözleri sonrası da "Nazan'ın kocasıyım. Seni öldüreceğim" dedi. Bu sırada minibüsten kaçmayı başaran Murat D. hastaneye girdi. Olay yerinden ayrılan Erhan G., ardından Murat D.'nin oturduğu mahalleye gitti. Genç adamın fotoğrafının bulunduğu afişleri "Bu tacizci" etiketiyle hazırlayan Erhan G., duvarlara astı. Sonra da Murat D.'nin evine giderek tehditler savurdu. Murat D.'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Erhan G. kimseyi tehdit etmediğini savunarak, "Kendimi kocası olarak tanıttım. Konuşmak istedim, aracıma davet ettim. Araçtan inince sinirlenip afişleri hazırlattım" dedi. Nazan G. de ifadesinde kendisine gönderilen müstehcen fotoğrafı görünce evden ayrılan eşinin ne yaptığını bilmediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.