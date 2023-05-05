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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Öfkeli veli okulu bastı müdür yardımcısını silahla vurdu

AYHAN FİDAN
Öfkeli veli okulu bastı müdür yardımcısını silahla vurdu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu. İddiaya göre; Ortaokulun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.'nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y. (28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi. Müdür yardımcısı İ.K. (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi.



Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İ.K'ye doğru ateşledi. Bacağından yaralanan müdür yardımcısı K, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan İ.K. taburcu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla ev hapsiyle serbest bırakıldı.

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Öfkeli veli okulu bastı müdür yardımcısını silahla vurdu
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