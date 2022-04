İzmit İlçesi Yahyakaptan Tramvay durağında öğle saatlerinde yaşanan gergin dakikalar, bir vatandaş tarafından an be an cep telefonu ile kayıt altına alındı. İddialara göre bindiği tramvayda bir yolcu ile tartışan ve durakta inerek, tartıştığı yolcuyu aşağı indirmeye çalışan kişiye, güvenlik müdahale etti.

Bu esnada tramvay kapıları kapanıp hareket etmeye başlayınca, öfkeli yolcu tamvaya yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren güvenlik görevlisi şahsı engelleyerek duraktan uzaklaştırdı.