ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama tarihi EGM kılavuzunda açıklandı!

19 Ekim 2025 tarihinde yapılan Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından adaylar, sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarihi bekleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvim bilgilerine göre 117. dönem ÖGG sonuçlarının gelecek hafta açıklanması planlanıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar EGM'nin "Özel Güvenlik" sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve sınav bilgileriyle sorgulama yapabilecekler. İşte, 2025 ÖGG sonuç tarihi:
19 Ekim 2025 Pazar günü EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzunda sonuç tarihi takip ediliyor.
117. dönem ÖGG sınav kılavuzuna göre, sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 günü resmi internet sayfasında yayımlanacak.
Bu yayın, adayların soru performanslarını analiz etmesine ve net hesabı yapmasına olanak tanıyacak.
19.10.2025 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
20.10-02.11.2025 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir