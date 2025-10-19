Haberler Yaşam Haberleri ÖGG soruları açıklandı mı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 117. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme tarihi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:40

ÖGG soruları açıklandı mı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 117. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme tarihi

19 Ekim günü Özel Güvenlik Sınavını tamamlayan adaylar, ÖGG soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi merak ediyor. 117. dönem için cevap anahtarları görüntüleme tarihi EGM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Sınav sonuçları öncesinde sorular yayımlanacak. Peki, 2025 ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınav takvimi, itiraz süreçleri ve sonuç sorgulama ekranı için tüm detaylar...

ÖGG soruları açıklandı mı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 117. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları görüntüleme tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavını tamamlayan adayların gözü, sınav soru ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte. Resmi kılavuzlara göre, 117. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarları ekim ayı içerisinde erişime açılacak. Adaylar bu anahtarlara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı" sayfasından ulaşabilecek. İşte, ÖGG soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı, nereden öğrenileceği, itiraz süreci ve sıkça sorulan sorulara dair tüm bilgiler:

117. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

19 Ekim 2025 Pazar günü EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı tamamlandı.. Sınavın ardından gözler sonuçlar ve cevap anahtarında olacak.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

117. dönem ÖGG sınav kılavuzuna göre, sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 günü resmi internet sayfasında yayımlanacak.
Bu yayın, adayların soru performanslarını analiz etmesine ve net hesabı yapmasına olanak tanıyacak.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının 7 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Takvimde planlanan tarih olarak geçen bu günde adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenecek.

ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

19.10.2025 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

20.10-02.11.2025 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

