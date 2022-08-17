Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:57 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:17

Elazığ'da evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını bıçakladı. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde meydana gelen olayda; 52 yaşındaki Mehmet Şah Yıldırım ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yıldırım oğlu tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Babasını bıçaklayan oğul ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda ilk belirlemelere göre alacak-verecek davasından kaynaklandığı tahmin edilen olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ'da evlat dehşeti: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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