Oğlu çarptı, babası öldürdü!

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi Halil Ağbaş ile tartışan Gönül Ağbaş, babasının evine döndü. Eşinin ardından eve gelen Halil Ağbaş kayınbabası İsmail Demir ile tartıştıktan sonra motosikletle evden ayrıldı. Gönül Ağbaş'ın eşi tarafından dövüldüğünü söylemesi üzerine kardeşi Beyhan Demir minibüs, babası İsmail Demir ise otomobille damatlarının peşine düştü. Beyhan Demir'in minibüsle arkadan çarpmasıyla motosiklet tarlaya savrulurken otomobille gelen İsmail Demir ise av tüfeği ile tarlaya savrulan damadına ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen Ağbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından İsmail Demir, kızı ve oğlunu gözaltına alındı.