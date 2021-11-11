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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:33

Oğlu evi yaktı, alevlerden kaçtı ama kalbine yenik düştü!

DHA
Oğlu evi yaktı, alevlerden kaçtı ama kalbine yenik düştü!

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan arasında çıkan tartışma sonrası Fatih Taşantan evi ateşe verdi. Anne Fatma Taşatan alevlerden kurtulsa da kapbine yenik düştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan ile tartıştı. Çıkan kavga sonrası Fatih Taşatan evi ateşe verdi, annesi son anda kaçarak komşusuna sığındı.

Burada fenalaşan Fatma Taşatan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Taştan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Taştan'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ın yakalama çalışmaları sürüyor.


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Oğlu evi yaktı, alevlerden kaçtı ama kalbine yenik düştü!
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