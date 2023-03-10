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Giriş Tarihi: 10.3.2023 13:51

Oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Daha önce böylesini görmedim

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Zülküf Dede (67), ''Oğlum, ağabeyinin evinin yıkıldığını görmüş. Ondan sonrası benim için son oldu. Aynı gün öğle saatlerinde büyük bir deprem daha oldu. Daha önce böyle bir deprem görmedim. Allah, böyle acı yaşatmasın'' dedi.

DHA
Oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Daha önce böylesini görmedim

Elbistan'da yaşayan 2 çocuk babası Zülküf Dede, 6 Şubat'ta, kaldığı küçük oğlunun evinde depreme yakalandı. Oğlu, gelini ve torunlarıyla ağır hasar gören evi tahliye eden Zülküf Dede, aynı depremde başka bir binada oturan en büyük oğlu, gelini ve 3 torununu ise kaybetti. Şu an çadır kentte yaşamlarını sürdüren Zülküf Dede, yaşadıklarını anlatarak, "Saat 04.15 sıralarında deprem başladı. Bizim oturduğumuz ev ağır hasar kaldı. Çok şükür oğlum, gelinim ve torunlarımla dışarı çıktık. Oğlum, ağabeyini cep telefonuyla aradı. Ancak telefonla ulaşamayınca hemen oturdukları eve gitti. Oğlum, ağabeyinin evine vardığında, evin yıkıldığını görmüş. Ondan sonrası benim için son oldu. Tipi, kar, fırtına olduğu için ne olduğu anlayamadık'' dedi.

'BİRÇOK EV OTURULAMAYACAK DURUMDA'

Hayatında böyle bir deprem yaşamadığını belirten Dede, ''Şu anda çadır kentte kalıyoruz. Günden güne de hayat normale dönüyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizim hiçbir eksiğimizi koymadan hepsine verdiler. Ne istersek, hemen asker ve polisimiz getiriyor. Oğlum, 3 torunumla gelinim depremde vefat etti. Küçük gelinim ve çocuklarıyla birlikte kalıyoruz. Elbistan'da evlerin durumu çok kötü. Birçok ev oturulamayacak durumda. Yıkılmış enkaz yüzde ellinin üzerinde ve bunun yanında yan yatmış ile oturulamayacak binalar da yüzde 30-35 oranında. 67 yaşındayım, daha önce böyle bir deprem görmedim. Allah, devletimize ve milletimize bir daha böyle acı yaşatmasın'' diye konuştu.

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Oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Daha önce böylesini görmedim
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