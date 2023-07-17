Haberler Yaşam Haberleri Oğlu ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 17.7.2023 16:26 Son Güncelleme: 17.7.2023 16:33

Oğlu ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu koyunda serinlemek için oğlu ile birlikte denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Nevzat Hasanbeşe 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Oğlu ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe ile Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Koyu'nda denize giren akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Nevzat Hasanbeşe ile oğlu Berat Hasanbeşe, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından önce Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kastamonu eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğlu Berat Hasanbeşe, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken entübe edilen baba Nevzat Hasanbeşe, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hasanbeşe, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Nevzat Hasanbeşe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Oğlu ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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