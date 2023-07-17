Oğlu ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmişti: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe ile Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Koyu'nda denize giren akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Nevzat Hasanbeşe ile oğlu Berat Hasanbeşe, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından önce Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kastamonu eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğlu Berat Hasanbeşe, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken entübe edilen baba Nevzat Hasanbeşe, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hasanbeşe, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Nevzat Hasanbeşe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.