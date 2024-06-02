Oğlu köpek saldırısına uğrayan baba: Yasa bir an önce çıkmalı

Aksaray'da geçen ay arkadaşları ile sokakta oyun oynarken köpek saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki Berat Duru, o günden sonra sokağa çıkmaya korkusu sardı. Baba Cumali Duru, "İşe giderken aklım evde kalıyor. Sürekli endişe halindeyiz. Çıkacak yasayı destekliyorum ve bir an önce hayata geçirilmesini istiyorum. Sahipsiz sokak hayvanları insan sağlığı için büyük bir risk teşkil ediyor. Bir araya geldikleri zaman daha çok saldırganlaşıyorlar. Buda hem bizim için hem de çocuklar için büyük risk anlamına geliyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili çıkacak olan yasayı dört gözle bekliyoruz' dedi.