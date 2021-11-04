Oğlu koronadan ölen babadan aşı çağrısı

Samsun'da Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer 12 gün önce koronavirüse yakalandı. Kalp ve akciğer ile ilgili kronik rahatsızlıkları olan Yiğit Benzer durumu ağırlaşınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden önceki gün taburcu edilen Yiğit Benzer, evine geldiği gün kalp krizi geçirdi. Yeniden hastaneye kaldırılan Yiğit tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Gülşah Benzer "Her gece rüyama gir tamam mı çocuğum, bekliyorum seni" diye ağıtlar yaktı.

Bir internet sitesi olan gazeteci baba Hasan Benzer yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ailelerin ve öğretmenlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Hasan Benzer, çocukların okulda birbirlerine yakın temas halinde olduğunu bu nedenle hastalığı çabuk kaptıklarını söyledi. Yiğit dışında Ela isminde lise 2. Sınıf öğrencisi bir de kızı olduğunu belirten Hasan Benzer, "Yiğit'te bu hastalığın belirtisi ishal ve kusma ile oldu. Oğlumuzda kalp ve akciğer hastalığı olduğu için hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak taburcu olup, eve geldiği gün kalp krizi geçirdi. Hastanede iken sürekli 'okula tekrar gideceğim, arkadaşlarımla oynamayı özledim' diyordu. Hastaneye gittiğimde, 'Baba 10 gün sonra seni görmek güzel' demişti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben gazeteci olduğum için hep bu hastalığa yakalanan ya da bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin haberlerini yapardım. Bu hastalığın hem de en acı yüzü ile bir gün bizim evin kapısını da çalacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu acıyı en ağır yaşayan biri olarak insanlardan aşı olmalarını istiyorum. Aşıyı ihmal etmeyin, riske girmeyin" diye konuştu.