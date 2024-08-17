Haberler Yaşam Haberleri Oğlu öldürülen baba suçlu sayıldı! "Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım"
Giriş Tarihi: 17.8.2024 17:24 Son Güncelleme: 17.8.2024 20:24

Oğlu öldürülen baba suçlu sayıldı! "Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım"

Konya’da Bircan Yıldız (53), oğlu Mehmet Yıldız’ı (29) öldüren Ramazan Demir’i (26) cinayetten 6 ay önce darp ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Cezaya isyan eden baba Yıldız, “Defalarca işyerimize gelip bize saldırdı. Sonunda da oğlumun canını aldı. İşyerimi basıp, oğlumu döverken baba olarak seyir mi edecektim? Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım. Böyle adalet olmaz” dedi.

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Oğlu öldürülen baba suçlu sayıldı! Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım

Geçtiğimiz yıl 22 Aralık akşamı merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey sokakta yaşanan cinayette, Ramazan Demir, 2007 yılında bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra 2022 yılında hayatını kaybeden ağabeyi Nizam Demir'in ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Yıldız'ı işlettiği oto tamircisinin önünde silahla vurarak öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Demir'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp, 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

'OĞLUNU KORUDU, CEZA ALDI'

Baba Bircan Yıldız, bu cezanın az olduğunu belirtip, kararı istinaf mahkemesine taşırken, bir şok daha yaşadı. Katil zanlısı Ramazan Demir, cinayetten 6 ay önce öldürdüğü Yıldız'ın sanayideki işyerine giderek Yıldız'a saldırdı. Bunu gören baba Bircan Yıldız, oğlunu saldırganın elinden kurtardı. İş yerinden ayrılan Demir, kendisini darp ettiğini ileri sürerek baba Yıldız'dan şikayetçi oldu. Hakkında dava açılan Bircan Yıldız, 'basit yaralama' suçundan 75 gün karşılığı bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Yıldız hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

'BÖYLE ADALET OLMAZ'

Evladının acısını yaşayamadan birde ceza aldığını belirten Yıldız, "Benim oğlumun canını alan katil, cinayetten 6 ay önce işyerimize gelip oğluma saldırdı. Bir baba olarak oğluma vurmasını mı seyretmeliydim? Araya girip ayırdım ve o katili işyerimden kovdum. İşyerimizde saldırıya uğrayan biziz ceza alanda biziz. Böyle adalet sağlanmaz. Karara itiraz ettim. Birçok kez gelip bize saldırdı. Onlarla ilgili davalarımızda sürüyor" dedi.

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Oğlu öldürülen baba suçlu sayıldı! "Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım"
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