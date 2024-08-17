Oğlu öldürülen babaya ‘faile dayak’ cezası

Konya'da yaşayan Ramazan Demir, geçen 22 Aralık'ta, 2007'de bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra hayatını kaybeden ağabeyi Nizam Demir'in ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Yıldız'ı (29), işlettiği oto tamircisinin önünde silahla vurarak öldürdü. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Demir'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Katil zanlısı Ramazan Demir, cinayetten 6 ay önce yine aynı işyerini basarak Yıldız'a saldırdı. Bunu gören baba Bircan Yıldız (53), oğlunu saldırganın elinden kurtardı. İşyerinden ayrılan Demir, kendisini darp ettiğini ileri sürerek baba Yıldız'dan şikâyetçi oldu. Hakkında dava açılan Bircan Yıldız, 'basit yaralama' suçundan 75 gün karşılığı 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Yıldız hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Cezaya isyan eden baba Yıldız, "Defalarca işyerimize gelip bize saldırdı. Sonunda da oğlumun canını aldı. İşyerimi basıp oğlumu döverken baba olarak seyir mi edecektim? Oğlumu koruduğum için cezalandırıldım" dedi.