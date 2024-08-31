Oğlu tabancayla vurarak öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri yolu üzerinde meydana gelen olayda, babası Ahmet Uzmen (62) ile tartışan Mehmet Emin Uzmen (25), tabancayla 2 el ateş ederek babasını göğsünden vurdu. Babasını öldürdükten bir süre sonra Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne ruhsatsız tabancasıyla giden Mehmet Emin Uzmen, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşi Y.U.'yu istismar ettiğini iddia ederek, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürdüğünü ve öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler baba Ahmet Uzmen'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Baba Uzmen'in cesedi otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Babasını öldüren Mehmet Emin Uzmen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.