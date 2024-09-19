Oğlu tarafından bıçaklanan baba kalp krizi geçirdi

Kırıkkale'de yaşayan Tacettin Cim (53), oğlu Şahin Cim'in (26) evinde kalan babasını almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile evine gitti. Defalarca kapıyı çalan Tacettin Cim, açan olmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı. Bu sırada evden çıkan Şahin Cim ile babası Tacettin Cim arasında tartışma çıktı. Bahri K. ve Mehmet K.'nın da dahil olduğu tartışma büyüyerek sokak kavgasına dönüştü. Bunun üzerine Şahin Cim, üzerindeki bıçağı çıkararak babası Tacettin Cim'i kolundan bıçakladı. Bahri K., Mehmet K. ve Şahin Cim de bıçakla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak ambulansta kalp krizi geçiren Tacettin Cim, yolda öldü.