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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Oğlu tarafından öldürülen avukat toprağa verildi

Oğlu tarafından öldürülen avukat toprağa verildi
Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde, önceki sabah evinde uyurken 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı. Karakoyunlu için Çekmeköy Merkez Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Karakoyunlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek için Yukarı Baklacı Mezarlığı'na götürüldü. Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, " Üzücü ve elim bir olay. Kimsenin başına gelmesin" dedi.

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Oğlu tarafından öldürülen avukat toprağa verildi
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