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Giriş Tarihi: 19.1.2024 11:47 Son Güncelleme: 19.1.2024 11:49

Oğlu tarafından vurulan anne 54 gün sonra öldü

Adana’da 54 gün önce oğlu Nurettin Kaya tarafından vurularak ağır yaralanan Fahriye Kaya, tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oğlu tarafından vurulan anne 54 gün sonra öldü

Adana'da 54 gün önce Nurettin Kaya (40) eşi Halime Kaya'yı (44) öldürdü annesi Fahriye Kaya'yı (54) ağır yaraladı. Emniyette "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum" diyerek ifade veren katil zanlısı Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu tarafından vurulan Fahriye Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİNİ VE ANNESİNİ VURDU

Olay, 26 Kasım 2023 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başından vurup, motosiklet ile kaçtı. Olay yerine gelen ekipler Halime Kaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nurettin Kaya'yı Mithatpaşa Mahallesi'nde parkta suç aletiyle birlikte yakaladı. Kaya'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Kaya'nın ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum" demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk olan Nurettin Kaya tutuklandı. Oğlu tarafından vurulan ve hastanede yaşam savaşı veren Fahriye Kaya 54 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Oğlu tarafından vurulan anne 54 gün sonra öldü
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