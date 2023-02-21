Oğlu ve gelinini ziyarete gitti depreme yakalandı: Tek isteği torununa kavuşmak!

"DEVLET OLMAZSA BU MİLLET OLMAZ"

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını aktaran ve 'devlet yoktu' diyenlere de cevap veren Ateş; "Orada bulunanlara bir şey demiyorum, Allah razı olsun. Onlar da enkaz altından çıkarıldıktan sonra güzel baktı. 4 kez ameliyat geçirdim. Devlet olmazsa bu millet olmaz" diye konuştu.

Türkiye'ye yasa boğan ve 11 ilde etkili olan deprem sonrası Kırşehir'e çeşitli yerlerinden yaralanan 70 depremzede getirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından servislerde tedavi altına alındı. Depremzedelerin temel ihtiyaçları ise Kırşehir Valiliği koordinesinde sağlanıyor.