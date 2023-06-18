Haberler Yaşam Haberleri Oğlu ve torunu için kendisini feda etti
Giriş Tarihi: 18.6.2023

Oğlu ve torunu için kendisini feda etti

Tüm ülkenin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremden aylar sonra 'bir kahramanlık hikayesi' ortaya çıktı. Hatay Antakya'da yaşayan Şükrü Kızıldağ (67), deprem sırasında evlatlarına siper oldu, gözünü kırpmadan canını feda etti. 6 katlı Umut Apartmanı'nda depreme yakalanan Şükrü Kızıldağ, oğlu Emre Kızıldağ (35) ve torunu Sıla Kızıldağ'ın (8) hayatını kurtardı ancak kendisi yaşamını yitirdi. Son kez evlatlarına sarılan kahraman baba, ailesi için son fedakarlığını yaptı. Kızı Emel Kızıldağ, SABAH' yaptığı açıklamada, "Babam bir kahramandı. Anneme hep 'hanım' derdi. Onlarla gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu canım babam." dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Oğlu ve torunu için kendisini feda etti

Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremden aylar sonra 'bir kahramanlık hikayesi' ortaya çıktı. Hatay Antakya'da ticaretle uğraşan Şükrü Kızıldağ (67), dükkanına giren hırsızlar yüzünden iflas etti. Tüm maddi birikimini kaybeden Kızıldağ, sıfırdan yeni bir hayat kurdu. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen kimin neye ihtiyacı varsa yardımına koştu. Gece gündüz çalışarak zararını kapadı. Yıllar sonra boyamasından mobilyasına evini baştan aşağı yeniledi. Ancak onu; korkunç bir depremin beklediğini bilmiyordu elbette.

UMUT APARTMANI'NDAKİ HÜZÜN

Cebrail Mahallesi'ndeki 6 katlı Umut Apartmanı'nın 5'inci katında depreme yakalanan Şükrü Kızıldağ, oğlu Emre Kızıldağ (35) ve torunu Sıla Kızıldağ'a (8) son kez sarıldı. Gözünü bile kırpmayan kahraman baba, ailesi için son fedakarlığını yaptı. Baba Şükrü Kızıldağ, depremde vücudunu siper ettiği oğlu ve torununun hayatını kurtardı ancak kendisi yaşamını yitirdi. Eşi Emine Kızıldağ (60) ise yan odada deprem sırasında enkaz altında kalarak vefat etti.

BABAM BİR KAHRAMANDI

Kızı Emel Kızıldağ Güneş (24), SABAH'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Babam tam bir kahramandı. Mükemmel baba tanımı tam olarak ne onu da bilmiyorum ama karşılığı kesinlikle benim babamdı. Ne zaman bu işin içinden asla çıkamayız desek babam hep bir yolu bulur o işi yapardı. Çok hayat doluydu. Bize çok düşkündü. Anneme hep 'hanım' diye seslenirdi. Bazen tartışırdık, suçlu ben olsam bile gelir benden özür dilerdi. 'Seni çok seviyorum' cümlesini hiç ağzından düşürmezdi."

ONLARLA GURUR DUYUYORUM

"Evde canımın sıkkın olduğunu hissettiğinde hep bir bahane bulur odama gelir yanağımı sıkar, öper, sarılırdı. Annemle babam iyi günde de kötü günde beraberdi. Annem ve babam, benim dünyadaki parmak izim gibiydi. Babam, ilk aşkımdı. Annem ise nazlım yanımdı, gördüğüm en güçlü kadındı. Onlarla gurur duyuyorum ve onları çok seviyorum. Bu kadar güçlü oldukları için, bizi sevdikleri ve her durumda arkamızda durdukları için. Babalar günün kutlu canım babam."

EN ÇOK OKUNANLAR

Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör
Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede
Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlu ve torunu için kendisini feda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA