Oğlum balkonda her gün annesini bekliyor

Aksaray'da 25 Ekim'de yarış yaptığı öne sürülen 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü Fadimana Özkan (49) hayatını kaybetti. Talihsiz kadının aynı kazada yaralanan 14 yaşındaki engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ın her sabah balkona çıkıp annesini beklediği öğrenildi. Fırıncılık yapan Rafet Özkan (55), 22 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yüzde 93 oranında zihinsel ve bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ın annesine düşkün olduğunu kaydeden Özkan, "Annesinin öldüğünü biliyor ama hiç tepki vermiyor. Her gün sabah balkona çıkıp araba geldi mi diye dışarı bakıyor. Araba gelirse annesinin geleceğini düşünüyor" dedi.