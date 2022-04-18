Haberler Yaşam Haberleri ‘Oğlum’ diye seslenince gelen tilkiyi eliyle besliyor
Giriş Tarihi: 19.4.2022

‘Oğlum’ diye seslenince gelen tilkiyi eliyle besliyor

‘Oğlum’ diye seslenince gelen tilkiyi eliyle besliyor
Mersinli itfaiyeci Ali Oğuz (40) ile haftada 2 gün yiyecek götürdüğü tilki arasında bir bağ oluştu. Oğuz, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası'ndaki kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek verirken, bir tilkiyi de beslemeye başladı. Kısa sürede tilkiyle bağ kuran Oğuz, bölgeye gittiği zaman göremese de "Oğlum" diye seslenince tilkinin yanına geldiğini söylüyor. Oğuz, "İlk başlarda elimi ısırıyordu ama şimdi alıştı bana. Görenler 'Korkmuyor musun?' diye soruyor. Hayvanları çok seviyorum. Bizim can dostlarımız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Oğlum’ diye seslenince gelen tilkiyi eliyle besliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA