‘Oğlum’ diye seslenince gelen tilkiyi eliyle besliyor

Mersinli itfaiyeci Ali Oğuz (40) ile haftada 2 gün yiyecek götürdüğü tilki arasında bir bağ oluştu. Oğuz, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası'ndaki kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan hayvanlara yiyecek verirken, bir tilkiyi de beslemeye başladı. Kısa sürede tilkiyle bağ kuran Oğuz, bölgeye gittiği zaman göremese de "Oğlum" diye seslenince tilkinin yanına geldiğini söylüyor. Oğuz, "İlk başlarda elimi ısırıyordu ama şimdi alıştı bana. Görenler 'Korkmuyor musun?' diye soruyor. Hayvanları çok seviyorum. Bizim can dostlarımız" dedi.